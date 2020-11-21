В областном военном госпитале Львовщины произошел взрыв при заправке кислорода, - Садовый. ФОТО

В Винниках Львовской области в областном военном госпитале произошел взрыв во время заправки кислородом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Фейсбуке.

"В Винниках нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Предварительно, речь идет о взрыве при заправке. Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подачи кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые", - написал Садовый.

Позже он отметил, что в госпитале Винников "временно нет возможности поставлять кислород. Всего в больнице 60 кислородозависимого больных. 30 примет к себе Больница скорой помощи, 5 из них в реанимации. 12 человек везут в 8-ю больницу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе развернут мобильный госпиталь на базе больницы, чтобы подвести туда централизованный кислород, - ОГА