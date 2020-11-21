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Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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В Донецкой области у жителя Волновахи полицейские изъяли марихуаны на сумму около одного миллиона гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция 01

По словам 38-летнего фигуранта, весной он приобрел семена конопли через Интернет. В дальнейшем, выращивал наркорастения на своем приусадебном участке с использованием капельного орошения и специальных удобрений. Полученный "урожай" планировал сбывать наркозависимым.

Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция 02

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Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция 03

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция 04

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За незаконные действия фигуранту грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

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Топ комментарии

  • Igor L
    Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1299
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    завжди Україна трималась на землеробах!
    честь і слава вам, скромні трудівники полів!
  • ALEX SUROVV
    Конец года и мусора начали бегать искать как бы закрыть *раскрываемость*. Украина не Европа разве? Почему во всех странах уже разрешено а у нас считается чуть ли не терроризмом? Когда уже легализуют етот бурьян чтобы мусора не х*** занимались а ловили настоящих преступников и убийц?
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