Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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В Донецкой области у жителя Волновахи полицейские изъяли марихуаны на сумму около одного миллиона гривен.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По словам 38-летнего фигуранта, весной он приобрел семена конопли через Интернет. В дальнейшем, выращивал наркорастения на своем приусадебном участке с использованием капельного орошения и специальных удобрений. Полученный "урожай" планировал сбывать наркозависимым.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
За незаконные действия фигуранту грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.