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В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ. ФОТОрепортаж

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21 ноября, по случаю празднования Дня десантно-штурмовой войск, в городе Житомир, на территории Командования ДШВ ВСУ состоялись торжественные мероприятия, во время которых, десантников отметили государственными и ведомственными наградами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 01

Началось мероприятие с выноса боевого знамени воинской части. 

В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 02

"Сегодня Десантно-штурмовые войска являются одним из самых мобильных и боеспособных компонентов украинской армии, который  способен выполнять широкий спектр задач в условиях сложной обстановки", - отметил в своем выступлении командующий ДШВ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 03

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В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 04

Во время митинга минутой молчания почтили павших боевых побратимов, погибших защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 05

Во время торжеств, командующим были награждены военнослужащие ДШВ: государственными наградами - боевыми орденами "Богдана Хмельницкого" и "За мужество", а также ведомственными наградами и ценными подарками.

В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 06
В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 07

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В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 08

После завершения мероприятия, руководящий состав Командования ДШВ ВСУ посетил Смолянское военное кладбище, где возложили цветы к могилам павших воинов-десантников.

В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ 09

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ - Цензор.НЕТ 256
  • Сергей Андрейчев
    Спасибо мужики,здоровья вам,удачи,службы-без потерь.За ВДВ.
  • Николай Хомяков 785f6f57
    Не неси пургу, недоумок. Нагороджувати є кого в є за що.Тобі цього не зрозуміти, малорос.
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