В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.
Началось мероприятие с выноса боевого знамени воинской части.
"Сегодня Десантно-штурмовые войска являются одним из самых мобильных и боеспособных компонентов украинской армии, который способен выполнять широкий спектр задач в условиях сложной обстановки", - отметил в своем выступлении командующий ДШВ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.
Во время митинга минутой молчания почтили павших боевых побратимов, погибших защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.
Во время торжеств, командующим были награждены военнослужащие ДШВ: государственными наградами - боевыми орденами "Богдана Хмельницкого" и "За мужество", а также ведомственными наградами и ценными подарками.
После завершения мероприятия, руководящий состав Командования ДШВ ВСУ посетил Смолянское военное кладбище, где возложили цветы к могилам павших воинов-десантников.