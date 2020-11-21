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Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Командование Объединенными силами ВСУ поздравило украинских десантников с Днем десантно-штурмовых войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

С поздравлением к подразделениям ДШВ обратился командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Также врио командующего Объединенными силами генерал-майор Виктор Ганущак посетил подразделения ДШВ, личный состав которых сейчас выполняет боевые задания в районе проведения операции объединенных сил и поздравил десантников с праздником.

Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 01
Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 02
Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 03

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Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 04

Минутой молчания все присутствующие почтили память павших героев-десантников. Затем, по случаю праздника генерал-майор Ганущак наградил десятки военнослужащих отличиями Операции объединенных сил и поблагодарил их за добросовестную службу.

Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 05
Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 06
Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 07
Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 08

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Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ 09

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ - Цензор.НЕТ 8452

    ю
  • Геракл Платонович
    Всех причастных...с праздником!
    Крепкого здоровья...стальных нервов....и меткого глаза!
  • Tommy Lee
    Вітаю ДШВ!
    P.S. Несвяткове: коли Військо вже відмовиться від цього прусько-совкового "стройового кроку"?
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