Новости Фото

Маршрутка сгорела возле метро "Академгородок" в Киеве, - ГСЧС. ФОТО

8 44928
В Киеве возле станции метро "Академгородок" сгорела маршрутка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Маршрутка сгорела возле метро Академгородок в Киеве, - ГСЧС 01

21 ноября, в 17:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на ул. Академика Палладина возле станции метрополитена "Академгородок", что в Святошинском районе столицы горит маршрутное такси.

Как оказалось, возгорание произошло когда маршрутка находилось возле остановки и водитель ожидал пассажиров. Поэтому, в транспортном средстве помимо водителя никого не было. Водитель увидев пламя покинул автомобиль.

В 17:21 пожар был локализован, а в 17:35 - ликвидирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Киеве. ВИДЕО

В результате возгорания в транспортное средство сгорел полностью. Причина возникновения пожара выясняется. К счастью, никто не пострадал.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Максим Бондаренко b802a304
    Маршрутки це ганьба України
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Если 72% проголосовало за клоуна-наркомана который помог Бене вывести ворованные деньги из Привата то о какой ответственности ты говоришь? Народу вобще корупция интересна только в том плане что они в ней не участвуют. А коорупционеррам они просто завидуют!
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Есть! За проукраинскую позицию при новий влади!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости