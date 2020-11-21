Новости Фото

Издательство "Абабагаламага" выпустило книгу для подростков, в которой среди причин гомосексуальности указаны проблемы с воспитанием. ФОТОрепортаж

21 643335
Издательство "Абабагаламага" выпустило книгу "Подросткам о главном", в которой среди факторов возникновения гомосексуальности называют "неправильно ориентированное семейное воспитание" и "влияние масс-медиа".

Об этом в Facebook написал украинский издатель и книжный дизайнер Илья Стронговский, передает Цензор.НЕТ. Он также указал, что фото соответствующего раздела опубликовало "Книжкове море".

Издательство Абабагаламага выпустило книгу для подростков, в которой среди причин гомосексуальности указаны проблемы с воспитанием 01

"Возникновение страсти к своему полу может быть вызвано различными факторами: неправильно ориентированным семейным воспитанием, проблемами в общении с родителями, собственными комплексами, страхами, косвенным или прямым воздействием масс-медиа", - цитирует Стронговский.

Издательство Абабагаламага выпустило книгу для подростков, в которой среди причин гомосексуальности указаны проблемы с воспитанием 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник ГРУ ГШ России осужден за убийство и ограбление своего любовника-прокурора. ФОТО

Глава правозащитной организации "Инсайт" Елена Шевченко в комментарии hromadske отметила, что удивлена изложенной в книге "Подросткам о главном" информацией. "Мы планируем обратиться в издательство и спросить напрямую, почему там издали такую книгу", - рассказала она. Правозащитники планируют также обращаться в институции, где работают авторы, чтобы узнать, преподают ли они и что именно.

Глава издательства "Абабагаламага" Иван Малкович в разговоре с изданием сказал, что не слышал о дискуссии относительно книги "Подросткам о главном". Он добавил, что уверен в квалификации авторов, являющихся профессорами и "читающих лекции по всему миру".

Позже Малкович предоставил фото других страниц книги, где также рассказывается о гомосексуальности.

Издательство Абабагаламага выпустило книгу для подростков, в которой среди причин гомосексуальности указаны проблемы с воспитанием 03
Издательство Абабагаламага выпустило книгу для подростков, в которой среди причин гомосексуальности указаны проблемы с воспитанием 04

Также читайте: Подростки ограбили херсонскую пенсионерку, младшему "грабителю" всего 13

"В целом этот вопрос всесторонне освещен на семи страницах. Я же говорил о вырванном контексте. Видимо, люди либо предвзяты, либо читают методом "через пень-колоду"", - считает издатель.

Согласно аннотации книги на сайте "Абабагаламага", авторы "Подросткам о главном" - Оксана Ромащенко, Марлена Буш и Светлана Возианова - "трое известных специалистов - докторов наук, ведущих специалисток в области физиологии, сексопатологии и дерматовенерологии".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • wake up-UA
    Оскільки останнім часом ЛГБТ-спільнота (меншість наразі) нав'язує політкоректність щодо себе, то скоро гетеросексуали будуть мати проблеми на кшталт цього... Видавництво "Абабагаламага" випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказані проблеми з вихованням - Цензор.НЕТ 15
    Видавництво "Абабагаламага" випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказані проблеми з вихованням - Цензор.НЕТ 2221
  • Анна Турчинова
    Ну и что неправильного написало Абабагаламага? Все четко и верно сказала.
  • Анна Турчинова
    А что ж это Шевченко не сказала, что самое большое объединение лгбт в Америке уже написало письмо Байдену с требованием закрыть и запретить все христианские школы? Как эти педики достали со своей пропагандой.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости