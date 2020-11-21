Издательство "Абабагаламага" выпустило книгу для подростков, в которой среди причин гомосексуальности указаны проблемы с воспитанием. ФОТОрепортаж
Об этом в Facebook написал украинский издатель и книжный дизайнер Илья Стронговский, передает Цензор.НЕТ. Он также указал, что фото соответствующего раздела опубликовало "Книжкове море".
"Возникновение страсти к своему полу может быть вызвано различными факторами: неправильно ориентированным семейным воспитанием, проблемами в общении с родителями, собственными комплексами, страхами, косвенным или прямым воздействием масс-медиа", - цитирует Стронговский.
Глава правозащитной организации "Инсайт" Елена Шевченко в комментарии hromadske отметила, что удивлена изложенной в книге "Подросткам о главном" информацией. "Мы планируем обратиться в издательство и спросить напрямую, почему там издали такую книгу", - рассказала она. Правозащитники планируют также обращаться в институции, где работают авторы, чтобы узнать, преподают ли они и что именно.
Глава издательства "Абабагаламага" Иван Малкович в разговоре с изданием сказал, что не слышал о дискуссии относительно книги "Подросткам о главном". Он добавил, что уверен в квалификации авторов, являющихся профессорами и "читающих лекции по всему миру".
Позже Малкович предоставил фото других страниц книги, где также рассказывается о гомосексуальности.
"В целом этот вопрос всесторонне освещен на семи страницах. Я же говорил о вырванном контексте. Видимо, люди либо предвзяты, либо читают методом "через пень-колоду"", - считает издатель.
Согласно аннотации книги на сайте "Абабагаламага", авторы "Подросткам о главном" - Оксана Ромащенко, Марлена Буш и Светлана Возианова - "трое известных специалистов - докторов наук, ведущих специалисток в области физиологии, сексопатологии и дерматовенерологии".