Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ. "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска. ДОКУМЕНТ

"Партия мира и развития" исключила из своего состава бывшего городского голову Славянска Нелю Штепу и начала процедуру лишения ее мандата депутата Славянского городского совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление политсилы.

"Вопреки решению руководящих органов партии, Неля Игоревна Штепа поддержала кандидата в городские головы от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павла Придворова. Цена предательства - должность в новом составе Славянского городского совета", - отмечается в документе.

Отмечается, что процедура начата в соответствии со статьей 38 Закона Украины "О статусе депутатов местных советов".

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Помимо решения об отзыве, Штепе объявили строгий выговор и исключили из партии.

Напомним, Неля Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов, якобы в плену ее били, а интервью для российских изданий якобы предоставляла "под дулом автомата".

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз. С тех пор суд не может выбрать экс-мэру Славянска меру пресечения. Очередное заседание суда перенесли на 23 марта 2021 года.

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20 января 2020 года экс-мер Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Штепа баллотировалась на пост мэра Славянска, однако ей не хватило голосов, чтобы пройти во второй тур. Прошли Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Вадим Лях ("Оппозиционный блок"). Однако она прошла в городской совет от "Партии мира и развития".