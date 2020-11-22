Избирателям в Полтаве шлют SMS c призывом не идти на участки: "Получивших продуктовые наборы ждет полиция". ФОТО

В Полтаве в день проведения второго тура выборов зафиксировали несколько случаев, когда на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий и избирателей поступали SMS с требованием не идти на выборы.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает Цензор.НЕТ.

"В сообщениях, полученных членами участковых избирательных комиссий утром 22 ноября, говорится (стилистика сохранена): "Не идите на участок! Получивших продуктовые наборы ждет полиция!!!". Отправитель сообщения - Poltava", - говорится в сообщении.









Наблюдатели "ОПОРЫ" зафиксировали, что подобные сообщения получили, в частности, члены УИК ИУ №531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238 (Мазепы, 8). Все абоненты получили SMS в 7:31. По сообщению наблюдателя ОПОРЫ, SMS аналогичного содержания в то же время получили и избиратели, которые голосовали на ИУ №531200 и 531230.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в 08:00 в 11 крупных городах начался второй тур голосования за мэров.

Читайте также: В Славянске рассылают СМС с предложением за деньги проголосовать за одного из кандидатов, проводится проверка, - Нацполиция