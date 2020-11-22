Избирателям в Полтаве шлют SMS c призывом не идти на участки: "Получивших продуктовые наборы ждет полиция". ФОТО
Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает Цензор.НЕТ.
"В сообщениях, полученных членами участковых избирательных комиссий утром 22 ноября, говорится (стилистика сохранена): "Не идите на участок! Получивших продуктовые наборы ждет полиция!!!". Отправитель сообщения - Poltava", - говорится в сообщении.
Наблюдатели "ОПОРЫ" зафиксировали, что подобные сообщения получили, в частности, члены УИК ИУ №531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238 (Мазепы, 8). Все абоненты получили SMS в 7:31. По сообщению наблюдателя ОПОРЫ, SMS аналогичного содержания в то же время получили и избиратели, которые голосовали на ИУ №531200 и 531230.
Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в 08:00 в 11 крупных городах начался второй тур голосования за мэров.