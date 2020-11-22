Избирателей в Славянске заманивают на участки розыгрышем смартфона. ФОТО

В городе Славянск Донецкой области избирателям предлагают фотографироваться на участках, чтобы принять участие в розыгрыше смартфона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ОПОРА" по правилам, объявленным в соцсетях, жителям необходимо принять участие в голосовании и сделать селфи возле урн.

В объявлении есть уточнение, что фото нужно делать без бюллетеня. Селфи выкладывают на своих страницах в соцсетях с хэштегом #Славянсквыбирает, а в понедельник состоится розыгрыш, главный приз которого – iPhone 12.

По решению организаторов, в конкурсе принимают участие жители города в возрасте от 18 до 45 лет, возрастные ограничения объясняют необходимостью поднятия активности участия в выборах именно категории молодежи.

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Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в 08:00 в 11 крупных городах начался второй тур голосования за мэров.