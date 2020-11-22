Наблюдатели "ОПОРЫ" попали в ДТП в Запорожской области. ФОТО
Об этом сообщила глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшнее утро началось с трагического сообщения об аварии, в которую попали три наших наблюдатели в 6 утра, направляясь к избирательным участкам Бердянска Запорожской области. Причиной аварии стали погодные условия, гололедица и состояние дороги. Двое коллег получили телесные повреждения в виде ссадины на теле, ушиба грудной клетки, сотрясения мозга. Водитель получил телесные повреждения в виде компрессионного перелома 12 позвонка и ушиб грудной клетки", - написала Айвазовская в фейсбуке.
По словам Айвазовской, в настоящее время пострадавшие находятся в Приморской центральной районной больнице.
Она также сообщила, что попавшие в ДТП наблюдатели являются членами одной семьи, а автомашина, на которой они ехали "фактически уничтожена".