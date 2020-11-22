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В Москве активисты одиночными пикетами напомнили о крымских татарах и украинцах в российских тюрьмах. ФОТО

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В центре Москвы, у памятника Булату Окуджаве на Арбате, в субботу, 21 ноября, прошли одиночные пикеты в поддержку заключенных по политическим мотивам в российских тюрьмах крымчан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КрымРеалии.

В Москве активисты одиночными пикетами напомнили о крымских татарах и украинцах в российских тюрьмах 01

Активисты держали в руках плакаты с именами и фотографиями находящихся российскими властями крымчан и с надписями "Неправедно гонимые - вот наша боль: украинские политзаключенные в России", "Хватит издеваться над крымскими татарами", "Крымские татары - не террористы" и другими.

В Москве активисты одиночными пикетами напомнили о крымских татарах и украинцах в российских тюрьмах 02

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В Москве активисты одиночными пикетами напомнили о крымских татарах и украинцах в российских тюрьмах 03

Участники пикетов поздравили с Днем рождения арестованного в России крымского активиста Олега Приходько, которого российские власти обвиняют в подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. 21 ноября крымском активисту из Сакского района Олегу Приходько исполнилось 62 года. Эту дату он встретил в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Велика шана сміливим людям. Дякую.
  • Small Jerboa
    "Одиночный пикет" это даже намного хуже, чем "одиночный секс"... У Москві активісти одиночними пікетами нагадали про кримських татар та українців у російських в'язницях - Цензор.НЕТ 4121
  • Николай Николаевич b96f438b
    Моска... 😁😁😁
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