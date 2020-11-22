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В Минске люди выходят на "Марш против фашизма": их задерживают, применяют спецсредства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В столице Беларуси люди вновь собираются на протест против захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ.

"С утра колонна спецтехники въехала в Минск со стороны Уручья. После полудня группы людей стали выходить на улицы в разных районах Минска", - пишет TUT.BY.

В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 01
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 02
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 03
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 04

Минский метрополитен закрыл станции метро в центре Минска.

"В 11.55, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига, Купаловская, все станции третьей линии. Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении "Интерфакс-Запад".

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В то же время в разных частях города силовики начали разгонять протестующих и проводить задержания, применяя спецсредства.

В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 05
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 06

По состоянию на 14.30 известно как минимум о 30-ти задержанных, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр "Вясна". Задержания прошли в основном в Минске, а также в Новополоцке и Заславле.

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В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 07
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 08
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 09
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 10
В Минске люди выходят на Марш против фашизма: их задерживают, применяют спецсредства 11

Топ комментарии

  • Антон Куприянов
    Фашиста Лукашеску маршами не выгониш !
  • Алекс Мышкевич
    на фото белорусы с поднятыми вверх руками

    Украинцы поднимают руки вверх только когда молятся Богу. В Минске люди выходят на "Марш против фашизма": их задерживают, применяют спецсредства - Цензор.НЕТ 8047

    в этом наша разница
  • Goldman Sachs
    Какой борьбе? Эти подкацапники разве борятся? Они тупо по улицам ходят и в автозаки пакуются. "И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ"
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