На Одесчине со стрельбой задержали контрабандистов сигарет, - Госпогранслужба. ФОТО

В Одесской области пограничники Подольского отряда задержали четырех граждан Украины с контрабандным грузом сигарет иностранного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

С помощью тепловизора, неподалеку с. Цехановка, Окнянского района Одесской области, пограничники заметили движение четырех человек с грузом. По требованию пограничников остановиться нарушители попытались скрыться. Для пресечения неправомерных действий правоохранители осуществили два предупредительных выстрела в воздух.

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В ходе дальнейшей проверки было установлено, что нарушители являются гражданами Украины и переносили в картонных коробках, груз сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора. Общее количество изъятых табачных изделий - 7 500 пачек.





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Материалы об административном правонарушении в отношении задержанных пограничники передали в суд, а груз - представителям Одесской таможни.