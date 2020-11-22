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Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В столице на проспекте Лобановского произошло ДТП, в котором чудом обошлось без жертв.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев оперативный" в Facebook, водитель Chevrolet не справился с управлением, из-за чего его автомобиль пролетел через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.

"Другие водители сразу бросились к водителю, который был в бессознательном состоянии, вытащили его из авто, оказали первую помощь и передали врачам скорой. Также было ликвидировано небольшое возгорание под капотом автомобиля", - сообщают очевидцы.

На момент столкновения на остановке никого не было, поэтому, кроме водителя, в результате инцидента никто не пострадал.

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Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась 01
Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась 02
Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась 03
Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась 04
Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась 05
Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась 06

Топ комментарии

  • Player New
    І чому ці виродки не в стовп, а обов'язково в зупинку ціляться?
  • Player New
    Ось вам приклад як в ізраілі роблять Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся - Цензор.НЕТ 1850
  • klhlhhhhhhhhhhhkf
    Да, что ж им эти остановки медом помазаны что ли.
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