Легковушка в Киеве вылетела на встречку, протаранила остановку и загорелась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В столице на проспекте Лобановского произошло ДТП, в котором чудом обошлось без жертв.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев оперативный" в Facebook, водитель Chevrolet не справился с управлением, из-за чего его автомобиль пролетел через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.
"Другие водители сразу бросились к водителю, который был в бессознательном состоянии, вытащили его из авто, оказали первую помощь и передали врачам скорой. Также было ликвидировано небольшое возгорание под капотом автомобиля", - сообщают очевидцы.
На момент столкновения на остановке никого не было, поэтому, кроме водителя, в результате инцидента никто не пострадал.