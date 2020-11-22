Два автобуса "журналистов" прибыли в Дрогобыч для "охраны порядка" на выборах, - "ОПОРА". ВИДЕО+ФОТО
Об этом сообщила гражданская сеть "ОПОРА", передает Цензор.НЕТ.
Видео о скоплении молодежи возле одного из домов в Дрогобыче сеть получила на правах анонимности.
По данным полиции, в городе зафиксировано два автобуса со львовскими номерами. Правоохранители пообщались с молодыми людьми, и те рассказали, что планируют охранять избирательные участки и являются журналистами. В подтверждение показали удостоверения издания "Новая пора". По информации государственного реестра печатных СМИ и информационных агентств это медиа зарегистрировано в Запорожской области. Известно также, что три человека из прибывших прописаны в Запорожской области, остальные - во Львовской.
Представители этого издания уже пытались попасть в помещения участковых избирательных комиссий №461735 (Стебник) и №461718 (Дрогобыч). Главы комиссий вместе с полицейскими отказали им в праве присутствия. У одного из представителей СМИ не было печати на журналистском удостоверении, другой имел свидетельство о регистрации издания с просроченной датой.
В Дрогобыче во втором туре выборов принимают участие действующий мэр Тарас Кучма (самовыдвиженец) и генеральный директор ООО "Брати" Андрей Веселый (самовыдвиженец).