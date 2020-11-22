Два автобуса "журналистов" прибыли в Дрогобыч для "охраны порядка" на выборах, - "ОПОРА". ВИДЕО+ФОТО

В центре Дрогобыча (Львовская обл.), где в воскресенье проходит повторное голосование на выборах мэра, замечены около ста молодых людей, приехавших на двух автобусах. Они представились журналистами, кроме того, намерены охранять избирательные участки.

Об этом сообщила гражданская сеть "ОПОРА", передает Цензор.НЕТ.

Видео о скоплении молодежи возле одного из домов в Дрогобыче сеть получила на правах анонимности.

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По данным полиции, в городе зафиксировано два автобуса со львовскими номерами. Правоохранители пообщались с молодыми людьми, и те рассказали, что планируют охранять избирательные участки и являются журналистами. В подтверждение показали удостоверения издания "Новая пора". По информации государственного реестра печатных СМИ и информационных агентств это медиа зарегистрировано в Запорожской области. Известно также, что три человека из прибывших прописаны в Запорожской области, остальные - во Львовской.

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Представители этого издания уже пытались попасть в помещения участковых избирательных комиссий №461735 (Стебник) и №461718 (Дрогобыч). Главы комиссий вместе с полицейскими отказали им в праве присутствия. У одного из представителей СМИ не было печати на журналистском удостоверении, другой имел свидетельство о регистрации издания с просроченной датой.

В Дрогобыче во втором туре выборов принимают участие действующий мэр Тарас Кучма (самовыдвиженец) и генеральный директор ООО "Брати" Андрей Веселый (самовыдвиженец).