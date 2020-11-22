Экзитполы студии Шустера во Львове и Черкассах: мэрами становятся Садовый и Бондаренко. ИНФОГРАФИКА
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На повторных выборах 22 ноября побеждают действующие мэры Львова и Черкасс.
Такие результаты экзитпола от компании Liberty Report опубликовала в Facebook студия Савика Шустера, заказавшая опрос, пишет Цензор.НЕТ.
Во Львове экзитпол показал такие результаты: Андрей Садовый - 62,8%, Олег Синютка - 37,2%.
В Черкассах: Анатолий Бондаренко - 54,25%, Виктор Евпак - 45,75%.
Для Львова ожидаемая погрешность экзитпола составила 1,21%, для Черкасс - 1,45%.
Отметим, что также повторное голосование проводилось сегодня в Днепре, Николаеве, Ривне, Полтаве, Ужгороде, Никополе, Дрогобыче и Славянске. Liberty Report не проводила экзитпол в этих городах.