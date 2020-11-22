Филатов побеждает Краснова на выборах мэра Днепра, - экзитпол SOCIS. ИНФОГРАФИКА

Повторные выборы Днепровского городского головы выигрывает Борис Филатов.

Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на данные центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

По данным экзитпола, Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов набрал 18,25% голосов.

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Отмечается, что исследование проводилось 22 ноября на выходе из 60 избирательных участков Днепра. Опрошены 3398 избирателей. Уровень досягаемости исследования (Response Rate) - 70,62%. Отказов от интервью - 1414.

Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.