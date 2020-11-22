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Три человека погибли в ДТП в Винницкой области, - ГСЧС. ФОТО

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В Немирове Винницкой области 22 ноября ВАЗ столкнулся с ЗИЛ.

Как сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС Виннитчины, в 3:26 на место происшествия вызвали спасателей, информирует Цензор.НЕТ.

"31-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 допустил столкновение с автомобилем марки ЗИЛ 554, который стоял на проезжей части улицы из-за неисправности транспортного средства (блокировка подшипника)", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров погибли на месте происшествия.

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Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали погибших из транспортного средства.

Три человека погибли в ДТП в Винницкой области, - ГСЧС 01
Фото: suspilne.media

Три человека погибли в ДТП в Винницкой области, - ГСЧС 02
Фото: suspilne.media

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Топ комментарии

  • Дід Василь
    В пол четвертого утра стоял ЗИЛ на проезжей части? Когда он там начал стоять? Знак аварийной остановки был? ЗИЛ виноват...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    То з якою швидкістю ,це недолуге летіло ??))
  • PREDATOR PREDATOR
    Він ще й гарантовано гнав.Куди ви всі поспішаєте,в могилу?
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