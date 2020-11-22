Три человека погибли в ДТП в Винницкой области, - ГСЧС. ФОТО

В Немирове Винницкой области 22 ноября ВАЗ столкнулся с ЗИЛ.

Как сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС Виннитчины, в 3:26 на место происшествия вызвали спасателей, информирует Цензор.НЕТ.

"31-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 допустил столкновение с автомобилем марки ЗИЛ 554, который стоял на проезжей части улицы из-за неисправности транспортного средства (блокировка подшипника)", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров погибли на месте происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ДТП на Виннитчине погиб секретарь суда, прокурора и еще двух человек забрала скорая

Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали погибших из транспортного средства.

Также смотрите: Патрульный Белой Церкви вне службы разыскал микроавтобус, водитель которого сбил насмерть мужчину и скрылся. ФОТО