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Выборы мэра Ривного: обработано 75% бюллетеней, лидирует Третьяк (обновлено)

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После закрытия участков в Ривном начали появляться различные данные о результатах повторного голосования на выборах городского головы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным экзитпола, обнародованного центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Виктора Шакирзяна поддержали 50,94% избирателей, его оппонента Александра Третьяка - 46,03%.

Опрос проводился 22 ноября на 30 избирательных участках Ривного. В нем приняли участие 1914 избирателей. Уровень досягаемости исследования (Response Rate) - 69,32%. Отказов от интервью - 847.

Как сообщает Супільне, около 21:00 в эфире телеканала ITV озвучили результаты экзит-пола от социологической группы "Выбор". Они показывают у Александра Третьяка 48,62%, у Виктора Шакирзяна - 48,92%. Работали социологи на 30 участках из 111.

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Согласно параллельному подсчету голосов штаба "Европейской Солидарности", на выборах городского головы Ривного Третьяк набирает 53%, а Шакирзян - 47%.

В то же время, УИК уже обработал 75% бюллетеней - это 40 014 голосов. Побеждает Александр Третьяк с отрывом в 992 голоса: за Виктора Шакирзяна - 47,76% (19 110 голосов), за Александра Третьяка - 50,24% (20 102), сообщает местное издание 0362.

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Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

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Топ комментарии

  • Myko
    Власне українських президентів було два - це Ющенко і Порошенко і їх обох кацапсько-жидівський олігархічний клан змішав з лайном. Біда України в тому, що свідомих українців 25%, а бидла 73%.
  • Иван Петрович Сидоров
    Точно подмечено! В 2014-м президента тоже не украинца выбрали, к слову./ Его отец Алексей Иванович Порошенко украинец.И дедушка его, Иван Евдокимович, тоже был Порошенко и тоже украинец.Мать Порошенко в девичестве была Григорчук Евгения Сергеевна. Её мать в девичестве была Лазаренко. Еврейских корней не наблюдается. -Антифэйк. Порошенко Вальцман 04.10.2018/ смысл придумки-многоходовки ФСБ Порошенко это Вальцман: приучить украинцев к мысли-сегодня Вальцман, завтра Зальцман , какая разница. И приучили.Результат -вор Коломойский с кодланом.
  • Маша Машева
    Alexey Lexx Зеленский опередил. )
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