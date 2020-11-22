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Экзитпол НикВести: На выборах мэра Николаева побеждает Сенкевич. ИНФОГРАФИКА

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На выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, результаты которого были оглашены в прямом эфире политического ток-шоу "Битва за місто" на НикВести, информирует Цензор.НЕТ.

Кандидат в мэры от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владислав Чайка набирает 38,4%.

Экзитпол НикВести: На выборах мэра Николаева побеждает Сенкевич 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": По состоянию на 20:00 явка избирателей составила 29,3%, - глава правления "ОПОРЫ" Айвазовская

Опрос проводился сегодня, 22 ноября, в течение дня по выборке среди избирателей, шаг 8 (опрашивали каждого 8 человека). Выборка рассчитана пропорционально количеству избирателей в каждом районе Николаева. Количество участков, на которых работали интервьюеры было, определено пропорционально количеству избирателей в каждом районе города. Опрос проводился на 28 больших участках (более 2000 избирателей на каждом), всего опрошено 2048 респондентов, погрешность составляет не более 2,99%.

Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

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Топ комментарии

  • Влад Тараненко
    Урра, спасибо всем горожанинам, мы сделали совкодрочеров сегодня (по опросу за чайку категория 60+ проголосовала за чайку, все остальные за Сеньку). Сенька не идеальный, но при нем город стал возрождаться от советского упадка, который здесь устраивали рыги 25 лет, новенькие остановки, плитка по всему проспекту, Надежда как преобразилась, даже та же самая серая площадь, Сенька привносит частичку Европы нам в город, теперь Николаев все меньше ассоциируется с совком, и будет дальше от него отдаляться, сегодня была победа светлых сил над тьмой
  • IN UA 7395a7cc
    Николаевцы отшили прокремлевского кандидата от ОПЗЖ и выбрали мера от Пропозиции.
    И это очень хорошо, на фоне пророссйского шабаша в Харькове и Одессе
  • Андрей Левый1
    Николаев это светлое пятно выборов 2 тура по Украине
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