Экзитпол НикВести: На выборах мэра Николаева побеждает Сенкевич. ИНФОГРАФИКА

На выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, результаты которого были оглашены в прямом эфире политического ток-шоу "Битва за місто" на НикВести, информирует Цензор.НЕТ.

Кандидат в мэры от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владислав Чайка набирает 38,4%.

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Опрос проводился сегодня, 22 ноября, в течение дня по выборке среди избирателей, шаг 8 (опрашивали каждого 8 человека). Выборка рассчитана пропорционально количеству избирателей в каждом районе Николаева. Количество участков, на которых работали интервьюеры было, определено пропорционально количеству избирателей в каждом районе города. Опрос проводился на 28 больших участках (более 2000 избирателей на каждом), всего опрошено 2048 респондентов, погрешность составляет не более 2,99%.

Напомним, в 11 городах Украины 22 ноября прошли повторные выборы. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.