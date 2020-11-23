89 протоколов о нарушении карантина составлены на выходных в Киеве: отличились рестораны и ТРЦ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Госпродпотребслужбы совместно с полицией Киева в воскресенье, 22 ноября, составили 44 админпротокола на заведения за нарушение карантина выходного дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, нарушения фиксировали в ТРЦ, ресторанах и даже в театре.

Лидером оказался ресторан Villa Riviera на Днепровской набережной. Заведение трижды ловили на нарушения карантинных правил. На него составлен протокол по ст. 44-3 КУоАП, а заведение закрыто. Также дважды нарушал ресторан Mister Cat на Оболонском проспекте, 26. Полиция в отношении руководства Villa Riviera и Mister Cat открыла уголовное дело по статье о нарушении санитарных норм (ст. 325).

Нарушения также зафиксировали в заведениях Brugge и Bestie. Другие нарушения были выявлены в торговых точках.





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В субботу 21 ноября нарушения фиксировали в торгово-развлекательных центрах "Меридиан" и "Пирамида". Также сотрудники Госпродпотребслужбы обнаружили прием посетителей в детском театре-студии "Колесико", который находится на Андреевском спуске.









Всего за 21 ноября было составлено 45 админпротоколов.

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