Полицейские изъяли у трех жителей Одесской области наркотиков на 1 миллион гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.
В поле зрения оперативников Управления по борьбе с наркопреступностью в Одесской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции попал ранее судимый 41-летний одессит. Как выяснилось, мужчина организовал продажу марихуаны в городе Одесса. Во время санкционированного обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили коробки и пакеты с марихуаной.
А вот 33-летняя жительница Беляевского района занималась выращиванием растений конопли, в основном методом "гидропоники", поставкой, изготовлением, хранением и оптовым сбытом уже готового наркотического средства марихуана. Кроме того, на ее приусадебном участке правоохранители обнаружили теплицу, которую женщина использовала для культивирования наркосодержащих растений. В результате мероприятий изъято около трех килограммов марихуаны, которая хранилась в банках и мешках.
Еще одного торговца марихуаной полицейские также обнаружили на территории Беляевского района. Кроме наркозелья 34-летний мужчина предлагал наркозависимым и амфетамин. В его доме работники полиции обнаружили уже расфасованный психотроп и коробки с марихуаной.
Общая стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ у наркосбытчиков по ценам "черного" рынка составляет более миллиона гривен.
По всем фактам следователи Одесской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит до восьми лет тюремного заключения.