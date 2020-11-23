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Отремонтированная в прошлом году дорога на Счастье уже пришла в негодность, - Казанский. ФОТО (обновлено)

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Одна из дорог в Луганской области, которую не так давно капитально отремонтировали, снова пришла в непригодность.

Об этом рассказал журналист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский в своем Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о трассе, соединяющей прифронтовые Счастье и Станицу Луганскую. Ее ремонт было проведен в 2019 году.

"Верхний слой асфальта уже убит тяжёлыми грузовиками и срезан. Интересно, кто будет за это платить? И понесёт ли кто-то ответственность за выброшенные на ветер деньги налогоплательщиков?" - задался вопросом журналист.

Отремонтированная в прошлом году дорога на Счастье уже пришла в негодность, - Казанский 01Отремонтированная в прошлом году дорога на Счастье уже пришла в негодность, - Казанский 02

Позже Казанский написал, что дорогу "уничтожили" перегруженные фуры компании "ОНУР".

"Навел справки. Оказывается, летом по этой дороге ездили перегруженные щебнем тяжеловозы фирмы "ОНУР", которая занимается как раз строительством дорог. В результате асфальт деформировался и его срезали. Ущерба на десятки миллионов гривен", - сообщил журналист.

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Отремонтированная в прошлом году дорога на Счастье уже пришла в негодность, - Казанский 03

Отремонтированная в прошлом году дорога на Счастье уже пришла в негодность, - Казанский 04

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Топ комментарии

  • Artem Oskorbin
    Вот так выглядит "Большое строительство" в натуре...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Пилорама бюджетних коштів працює !!))
  • Люцифер
    Ну почему сразу на ветер???
    Из срезанного асфальта делается прекрасное средство от ковидлы.
    Инициаторам большой стройки помогло.
    Отремонтированная в прошлом году дорога на Счастье уже пришла в негодность, - Казанский - Цензор.НЕТ 5539
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