Во Львове прощаются с режиссером Романом Виктюком. ФОТОрепортаж

Во Львовском Первом театре началось прощание с известным режиссером Романом Виктюком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что прощание с режиссером Романом Виктюком началось в 10:00. Гроб с телом разместили на сцене Первого театра и каждый желающий до 13:00 может подойти и проводить в последний путь режиссера и выразить соболезнования семье.

"В Москве в пятницу было очень масштабное и тяжелое прощание, ибо там его актеры и очень близкие люди. Во Львов его привезли в субботу вечером специальной машиной. О том, что прощание пройдет в Первом театре семья решила единогласно, ведь именно здесь начиналась его карьера, первые спектакли, это его сцена, он здесь творил", - рассказал Борис Виктюк, племянник режиссера.

Отмечается, что многочисленные поклонники, коллеги и друзья со скорбью и болью прощаются с известным режиссером, который для многих стал примером и вдохновителем.

"Это очень большая потеря в аспекте Украина - мир. Он всемирно известный режиссер и везде при случае подчеркивал, что именно украинский творец, и таким образом об Украине знали другие и ценили нашу культуру", - вспоминает Романа Виктюка его друг и режиссер Сергей Проскурня.

После прощания в Первом театре, состоится отпевание и молитвенный чин в Церкви святого Андрея, а дальше в 15:00 - церемония похорон на Лычаковском кладбище. По завещанию, Романа Виктюка похоронят в семейном склепе, где покоятся его родители.





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