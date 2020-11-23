На Харьковщине полиция составила 87 протоколов за нарушение "карантина выходного дня". ФОТО

На территории Харьковской области за минувшие выходные сотрудники полиции составили 87 протоколов за нарушение ограничений "карантина выходного дня".

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники полиции проверили 627 ресторанов и кафе, 134 рынка, 440 магазинов, 105 перевозчиков, 19 общежитий, 170 мест отдыха и 86 других объектов... Выявлено 104 правонарушения, по которым составлено 87 административных протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. По другим фактам проводятся проверки", - сообщает полиция.

Отмечается, что для обеспечения карантинных мероприятий на территории Харькова и области ежедневно привлекается около 1300 правоохранителей.

Количество нарушений карантинных ограничений, зафиксированное в минувшие выходные, меньше, чем в предыдущие. Тогда в харьковскую полицию поступило 116 сообщений о карантинных нарушений, по 100 из них были составлены админпротоколы.









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