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Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю. ФОТОрепортаж

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Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю. ФОТОрепортаж
Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в ходе визита зону проведения операции Объединенных сил заявил, что имеющееся вооружение и военная техника (ВВТ) нуждаются в обновлении.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С целью оценки реальной ситуации с вооружением и военной техникой (ВВТ), которой защищают наши защитники Украину от российской агрессии, посетил с рабочей поездкой зону проведения операции объединенных сил… Следует отметить, что имеющийся парк ВВТ нуждается в обновлении, как модернизации, так и наполнением новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны", - отметил Уруский.

Он подчеркнул, что для этого необходимо принимать решительные шаги по развитию собственного научно-технического и промышленного потенциала.

Также министр добавил, что во время визита получил конкретное представление о том, в чем нуждаются украинские войска, что сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины, и куда двигаться производителям в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением.

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Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 01
Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 02
Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 03
Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 04
Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 05
Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 06
Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 07
Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 08

Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю 09

Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелена пліснява має рухатись в одному напрямку-Нах... з України !!!))
  • Василий Твардовский
    А до цього нікому було сказати йому про справжній стан речей?............ Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю - Цензор.НЕТ 4905
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Хороший понт ,дорожче грошей!!!)))
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