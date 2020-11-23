В ВСУ начали поставлять новые автоцистерны для подвоза воды, разработанные с учетом опыта АТО, - Минобороны. ФОТО
Об этом сообщил заместитель начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ полковник Дмитрий Наумчик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
"Сейчас средствами подвоза воды и продовольствия мы укомплектованы не в полном объеме. Нашим Центральным управлением в течение 2018-2020 годов проведена соответствующая работа и, как следствие, Министерством обороны допущена к эксплуатации новая 6-кубовая автоцистерна (АЦПВ 6.0. - Ред.) для воды на базе автомобиля МАЗ.
Проанализировав применение подразделениями обеспечения в ООС (АТО) мы применили инновационный подход к такой автоцистерне. Она изготовлена из пропилена, а бочка имеет кубическую форму. В начале войны было очень много подбито автомобилей для подвоза воды - они похожи на топливозаправщики по форме, поэтому их противник прежде всего пытался ихуничтожить. Новая автоцистерна форме больше похожа на машину для перевозки имущества или продовольствия. По государственному оборонному заказу в прошлом году в войска поставлено 6 таких автоцистерн, и в этом году еще 6", - отметил Наумчик.
По его словам, продолжается разработка новых образцов технических средств подвоза продовольствия и воды - таких, как автомобиль-фургон рефрижератор и двухосный прицеп-склад ПС-4у с двумя отделениями: холодильным и для хранения провизии. Уже подписаны соответствующие совместные решения и подготовлены тактико-технические задания. Сначала такими прицепами будут обеспечивать подразделения, выполняющие задачи в зоне ООС.
"В 2021 году запланирована закупка следующей партии автоцистерн АЦПВ 6.0, опытного образца ПС-4у и продолжение государственных испытаний автомобиля-фургона рефрижератора", - добавил Наумчик.