Микроавтобус из Украины попал в ДТП в Словакии: погибла женщина. ФОТО
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В понедельник, 23 ноября, в Словакии произошло ДТП с участием микроавтобуса из Украины и автоцистерны.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Словакии в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошен на трассе R1 в районе населенного пункта Тековское Немце.
"Вероятно, украинец-водитель Mercedes Sprinter заснул за рулем и врезался в грузовик Iveco, едущий впереди. В автокатастрофе один человек в автобусе погиб, а водитель и пассажир госпитализированы с травмами", - указывается в сообщении.
Отмечется, что погибшия – женщина 62 лет.
Оба водителя прошли тест на алкоголь, который показал негативный результат.
Обстоятельства ДТП расследуют правоохранители.