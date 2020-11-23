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Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана. ФОТОрепортаж

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Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН в ДР Конго обеспечили высадку группы вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана 01

Периодическое тщательное изучение вулкана с проведением тестов и анализов позволяет предсказать следующее извержение, а также снизить возможные риски для местного населения.

Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана 02
Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана 03

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"На высоте более трех тысяч метров экипаж вертолета Ми-8 столкнулся с рядом трудностей. Посадку на хрупкую поверхность кратера осложняли погодные условия. Облачный покров над вулканом заметно увеличивался, а скорость порыва ветра составляла 90 км/ч", - сообщил командир вертолетного отряда полковник Сергей Ващенко. По его словам, существовал значительный риск, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могли провалиться под массой вертолета.

Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана 04
Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана 05

По окончании проведенных вулканологами исследований, экипаж Ми-8 успешно вернулся в базовый лагерь Миссии ООН.

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Топ комментарии

  • Alex Lodje
    Он их на цепи спускал:
    Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана - Цензор.НЕТ 9826
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Вечная память смелым учёным.
  • Злий Грицько
    Так это ж ты в бой рвешься. Я за разумное решение любого вопроса с минимальным риском и минимальными потерями. Ложить головы лучших парней за прокацапленное население которое всегда держит дулю в сторону Украины думаю не логично. Сами приползут и попросятся обратно когда нажрутся руЗЗЬГАва мира от пуза.
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