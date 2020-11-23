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На Киевщине председатель военно-врачебной комиссии военкомата задержан на взятке 1 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

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Председатель военно-врачебной комиссии одного из объединенных городских военных комиссариатов Киевской области задержан во время получения взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

На Киевщине председатель военно-врачебной комиссии военкомата задержан на взятке 1 тыс. долл., - прокуратура 01

Установлено, что председатель ВВК требовал у гражданина Украины взятку в размере 1 000 долларов за признание непригодным к прохождению военной службы.

23 ноября председатель комиссии получил указанную сумму взятки, после чего был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

На Киевщине председатель военно-врачебной комиссии военкомата задержан на взятке 1 тыс. долл., - прокуратура 02

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На Киевщине председатель военно-врачебной комиссии военкомата задержан на взятке 1 тыс. долл., - прокуратура 03

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления.

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Топ комментарии

  • ПанСан
    От такого удара коррупция не скоро придёт в себя.
  • 5 копійок
    Зеля знов хотів відкосити від призову?
  • Юрий Вингорский
    не делайте глупых новостей. если все знают что нач. полиц. военком, гаишник, следак, моломальский чинушка итд не говоря уже за более высоких чиновников живут за счет взяток и откатов. то новость о их поимке людей не интересует. людей интересуют приговоры, посадки и конфискация, чего к сожалению нет. не заси...айте попусту мозги.
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