На Киевщине председатель военно-врачебной комиссии военкомата задержан на взятке 1 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО
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Председатель военно-врачебной комиссии одного из объединенных городских военных комиссариатов Киевской области задержан во время получения взятки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
Установлено, что председатель ВВК требовал у гражданина Украины взятку в размере 1 000 долларов за признание непригодным к прохождению военной службы.
23 ноября председатель комиссии получил указанную сумму взятки, после чего был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления.