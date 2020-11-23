Двое граждан Украины погибли в ДТП в Польше. ФОТО

В Лодзинском воеводстве Польши в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Трагедия произошла в субботу, 21 ноября, около 11:00 на 396-м километре трассы S-8 в сторону Варшавы. Автомобиль, в котором ехали мужчины, съехал с дороги и перевернулся. На данным момент неизвестно, почему это произошло.

"В результате аварии 39-летний водитель Mercedes скончался на месте. К сожалению, несмотря на усилия медиков, жизнь 38-летнего пассажира не удалось спасти", - говорится в сообщении польской полиции.

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