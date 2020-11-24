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В результате ДТП на Черкасщине легковушку зажало между двумя грузовиками, погибли два человека, - ГСЧС. ФОТО

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24 ноября, на автодороге Стрый-Кропивницкий-Знаменка, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого между двумя грузовиками зажало легковой автомобиль Daewoo Lanos.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В результате происшествия погибли 2 человека - пассажиры легковушки.

Спасатели провели работы по деблокированию тел погибших из поврежденной машины. В настоящее время устанавливается количество лиц, находившихся в легковом автомобиле.

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В результате ДТП на Черкасщине легковушку зажало между двумя грузовиками, погибли два человека, - ГСЧС 01
В результате ДТП на Черкасщине легковушку зажало между двумя грузовиками, погибли два человека, - ГСЧС 02

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Топ комментарии

  • Иван Пупкин 2c075116
    Уроды на грузовых в шашки играют по трассам.
  • Артм Воронцов
    жесть то какая ....
    теперь уже не редкость увидеть на дороге в третем-четвёртом ряду бетономешалку или зерновоз с похмелюги или под феном спешащий на базу..... полиции похер.....
  • Стрелок
    в автошколе приучили к двум вещам по такой ситуации
    1. минимум раз в несколько секунд контролировать заднюю полусферу на предмет опасностей (зеркала)
    2. никогда не прижиматься к впереди идущему грузовому (да и легковому) транспорту. особенно на трассе
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