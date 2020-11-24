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Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове. ФОТОрепортаж

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В Харькове с 6-го этажа здания Госпрома выпала 52-летняя женщина. От полученных травм она погибла на месте.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Тело женщины 23 ноября обнаружили работники учреждения.

По предварительным данным, погибшая женщина работала в управлении Пенсионного фонда на шестом этаже. Как сообщает местный канал "Подія", ранее она переболела коронавирусом.

Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове 01

"Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей. 52-летняя женщина выпала из окна на шестом этаже", - сообщила пресс-секретарь Харьковской полиции Елена Баранник.

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Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство". 

Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове 02
Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове 03
Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове 04

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Топ комментарии

  • Ярослав Викторович
    Вчера меня обсчитали на кассе, и подозреваю, что это связано с коронавирусом. А что творится с парковками у нас в городе... коронавирус заставляет людей парковаться в неположенных местах. Есть еще теория о связи коронавируса и порно, но я пока придумывал, 3 раза дрочил.
  • Евгеньевич Євгенович
    Майстри клікабельного заголовку остаточно знищать професію журналіста і створять професію журношлюхи, що лише ********* рекламодавцю.
  • Шрек Баблокат
    может и Зеленский с Ермаком тоже выпрыгнут из окна?!..
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