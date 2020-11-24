Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове. ФОТОрепортаж
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В Харькове с 6-го этажа здания Госпрома выпала 52-летняя женщина. От полученных травм она погибла на месте.
Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.
Тело женщины 23 ноября обнаружили работники учреждения.
По предварительным данным, погибшая женщина работала в управлении Пенсионного фонда на шестом этаже. Как сообщает местный канал "Подія", ранее она переболела коронавирусом.
"Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей. 52-летняя женщина выпала из окна на шестом этаже", - сообщила пресс-секретарь Харьковской полиции Елена Баранник.
Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".