"Ламборгини" разбился во время съемок фильма под Киевом. ФОТОрепортаж

В Киевской области во время съемок фильма разбился элитный спорткар "Ламборгини".

Об этом сообщает УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Авария случилась вблизи села Лютеж Вышгородского района на дороге, ведущей через лес к дачному массиву.

Как сообщили участники съемочной группы, машина участвовала в съемках. Автомобиль разогнался по скользкой дороге до 200 километров в час, при этом съемка велась с середины автомобиля, однако водитель не справился с управлением, его занесло, он слетел с дороги и врезался в деревья.











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Участники съемок рассказали, что водитель был пристегнут ремнем безопасности и остался жив.

"Следует отметить, что на данной локации - в лесу у Киевского моря постоянно проходят съемки кинофильмов. Для этого иногда полиция перекрывает часть дороги, когда съемки ведутся непосредственно на проезжей части", - отметили в агентстве.