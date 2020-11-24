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"Ламборгини" разбился во время съемок фильма под Киевом. ФОТОрепортаж

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В Киевской области во время съемок фильма разбился элитный спорткар "Ламборгини".

Об этом сообщает УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Авария случилась вблизи села Лютеж Вышгородского района на дороге, ведущей через лес к дачному массиву.

Как сообщили участники съемочной группы, машина участвовала в съемках. Автомобиль разогнался по скользкой дороге до 200 километров в час, при этом съемка велась с середины автомобиля, однако водитель не справился с управлением, его занесло, он слетел с дороги и врезался в деревья.

Ламборгини разбился во время съемок фильма под Киевом 01
Ламборгини разбился во время съемок фильма под Киевом 02
Ламборгини разбился во время съемок фильма под Киевом 03
Ламборгини разбился во время съемок фильма под Киевом 04
Ламборгини разбился во время съемок фильма под Киевом 05

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Участники съемок рассказали, что водитель был пристегнут ремнем безопасности и остался жив. 

"Следует отметить, что на данной локации - в лесу у Киевского моря постоянно проходят съемки кинофильмов. Для этого иногда полиция перекрывает часть дороги, когда съемки ведутся непосредственно на проезжей части", - отметили в агентстве.

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  • Oleksandr Boiko
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  • IN UA 7395a7cc
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