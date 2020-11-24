Фаллос и звезда: в Новосибирске заливают новогодний каток необычной формы. ФОТО
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В Новосибирске второй год подряд размещают на главной площади каток, похожий на мужской половой орган.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, проектом макета в Facebook поделилась вице-мэр города Анна Терешкова.
Она отметила, что в этом году празднования в городе пройдут "нетипично".
На Терешкову уже жаловались в полицию из-за катка похожей формы в 2019 году. Тогда чиновница, чтобы отшутиться на претензии местных жителей о странном подобие катка с пенисом, заявила: "Настоящее искусство должно возбуждать".
Очевидно, Новый год 2021 Новосибирск встретит по такой же схеме, так как каток провокационный: углы еще больше округлили, однако очертания, над которыми хихикала страна, никуда не дели.
Одна из сторон катка выходит, согласно плану, на городскую елку с большой красной звездой.
Скриншот с презентационного ролика