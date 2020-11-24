В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады. ФОТОрепортаж

В Объединенных силах провели тренировку по отражению условной атаки на полевые артиллерийские склады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В оперативно-тактическом группировке "Восток" состоялось инструкторско-методическое занятие с начальниками служб РАО, полевых артиллерийских складов воинских частей, служб пожарной безопасности и командирами пожарных подразделений воинских частей о порядке содержания, организации охраны и обороны, а также мероприятий взрывопожаробезопасности полевых артиллерийских складов.





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К мероприяию привлекались также подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Военной службы правопорядка ВСУ, из состава Объединенных сил.

Во время занятия были отработаны вопросы отражения нападения диверсионно-разведывательной группы и действия приданого подразделения ПВО при обнаружении беспилотного летательного аппарата. После этого военные пожарные одной из механизированных бригад совместно с подразделениями ГСЧС провели тренировку по ликвидации очага возгорания.





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