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В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады. ФОТОрепортаж

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В Объединенных силах провели тренировку по отражению условной атаки на полевые артиллерийские склады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады 01

В оперативно-тактическом группировке "Восток" состоялось инструкторско-методическое занятие с начальниками служб РАО, полевых артиллерийских складов воинских частей, служб пожарной безопасности и командирами пожарных подразделений воинских частей о порядке содержания, организации охраны и обороны, а также мероприятий взрывопожаробезопасности полевых артиллерийских складов.

В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады 02
В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады 03

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В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады 04

К мероприяию привлекались также подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Военной службы правопорядка ВСУ, из состава Объединенных сил.

Во время занятия были отработаны вопросы отражения нападения диверсионно-разведывательной группы и действия приданого подразделения ПВО при обнаружении беспилотного летательного аппарата. После этого военные пожарные одной из механизированных бригад совместно с подразделениями ГСЧС провели тренировку по ликвидации очага возгорания.

В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады 05
В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады 06

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В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады 07

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Топ комментарии

  • Igor L
    Я побачив там БРДМ без протукумулятивного екрану, це просто смішно! Один РПГ і від цього БРДМ нічого не лишиться. Навіщо такі смішні навчання? Де справжня бронетехніка?
  • Agent Skuns
    Это диагноз. Очередная тупая и примитивная показуха а ля совок украинского пошиба обр. 2020 - слоники бегут, едут на БРДМ (куда?), катают пожарные рукава, "тушат" кирпичную стену, старший указует, как "тушить"... А как же главное - борьба с "путинскими" дронами? Не продемонстрирована "работа" "присланного подразделения ПВО". Надо полагать, это что-то секретное, скрытое от глаз. Расчёт ржавого ДШКМ на станке? Или нерабочая и некомплектная ЗУ-23?
  • Шрек Баблокат
    так Гриценко все продал.. ты что не знал?!
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