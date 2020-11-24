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Схема получения взяток за выдачу удостоверения судоводителя блокирована в Госслужбе морского и речного транспорта, - прокуратура. ФОТОрепортаж

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Столичные правоохранители разоблачили схему вымогания и получения взяток при выдаче удостоверений судоводителей в Госслужбе морского и речного транспорта Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.

Схема получения взяток за выдачу удостоверения судоводителя блокирована в Госслужбе морского и речного транспорта, - прокуратура 01

Согласно материалам следствия, должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины, привлекая к противоправной деятельности представителей частных компаний, осуществляющих деятельность по обучению судоводителей маломерных судов, организовали схему получения взяток за сдачу экзаменов и выдачу удостоверений судоводителя.

Согласно распределению ролей, сотрудник школы при осуществлении набора в учебные группы сообщал слушателям, что сдача экзаменов и выдача удостоверений судоводителя маломерного судна будет происходить в Киевской государственной академии водного транспорта, но успешная сдача экзаменов возможна только при предоставлении взятки в адрес должностных лиц Госслужбы морского и речного транспорта Украины. В случае отказа предоставлять взятку, экзамен сдать будет невозможно.

24 ноября во время передачи взятки в размере 10 тыс. грн задержана сотрудник школы, которая обязывалась обеспечить за указанные средства беспрепятственную сдачу экзаменов и выдачу удостоверений судоводителя маломерного судна.

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Схема получения взяток за выдачу удостоверения судоводителя блокирована в Госслужбе морского и речного транспорта, - прокуратура 02

Также, во время проведения неотложного обыска у старшего государственного инспектора отдела ведения Судовой книги Украины Департамента предоставления административных услуг Морской администрации изъята часть денежных средств, которые ранее передавались сотрудникам школы.

Схема получения взяток за выдачу удостоверения судоводителя блокирована в Госслужбе морского и речного транспорта, - прокуратура 03

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Схема получения взяток за выдачу удостоверения судоводителя блокирована в Госслужбе морского и речного транспорта, - прокуратура 04

Сейчас решается вопрос о уведомлении о подозрении вышеуказанным лицам и избрание им меры пресечения. Кроме того, в рамках следствия проверяется причастность к преступлению других лиц.

Топ комментарии

  • Serg KS d9fae3d4
    Только стрелять всё другое не спасёт какая бы власть не была и пофиг порох или зе расстрел за подобное по китайски
  • Леонід Мефодовський
    Це зветься перерозподіл ринку...
    З того часу, як ********* почала «боротись з корупцією» вартість морських документів вирісла вдвічі, а може й більше...
    Скоро моряки почнуть оформляти документи за кордоном, хоч в тій Польщі, й ваші послуги просто не потрібні будуть...
    За що не беруться, трускавецькі фахівці - все ізгавняють...
  • aleks rezia
    Причем тут моряки)
    Это за получение прав управления маломерным судном (лодки), а цена на порядок дороже и получить сложнее, чем на авто)
    Вот и устроили черти кормушку
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