Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку "славянского государства", - СБУ. ФОТОрепортаж
По данным предварительного следствия, гражданин одной из постсоветских стран, который проживал в нашем государстве, распространял через интернет призывы к противоправным действиям, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. Злоумышленник размещал на своей интернет-странице материалы о якобы доминировании "славянского государства" над другими народами. Также он распространял дискриминационные статьи, где унижалась честь и достоинство представителей одного из национальных меньшинств.
Установлено, что фигурант принадлежал к одной из радикальных группировок, созданной на территории РФ.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что агитатор занимался активным поиском на территории региона сообщников и единомышленников для привлечения к пропагандистским мероприятиям.
Во время обысков по адресам проживания и в автомобиле злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности. Также изъято огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов.
Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании судом меры пресечения.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, вероятно причастных к незаконной деятельности.
Проверяется информация о сотрудничестве фигуранта со спецслужбами РФ.
Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.