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Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку "славянского государства", - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины разоблачила иностранного пропагандиста, который пытался создать в Чернигове ячейку агитаторов за агрессивную войну.

По данным предварительного следствия, гражданин одной из постсоветских стран, который проживал в нашем государстве, распространял через интернет призывы к противоправным действиям, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. Злоумышленник размещал на своей интернет-странице материалы о якобы доминировании "славянского государства" над другими народами. Также он распространял дискриминационные статьи, где унижалась честь и достоинство представителей одного из национальных меньшинств.

Установлено, что фигурант принадлежал к одной из радикальных группировок, созданной на территории РФ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что агитатор занимался активным поиском на территории региона сообщников и единомышленников для привлечения к пропагандистским мероприятиям.

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Во время обысков по адресам проживания и в автомобиле злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности. Также изъято огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, вероятно причастных к незаконной деятельности.

Проверяется информация о сотрудничестве фигуранта со спецслужбами РФ.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.

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Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку славянского государства, - СБУ 01
Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку славянского государства, - СБУ 02
Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку славянского государства, - СБУ 03
Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку славянского государства, - СБУ 04
Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку славянского государства, - СБУ 05

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Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку "славянского государства", - СБУ - Цензор.НЕТ 7408
  • пётр ющенко b62df11f
    Я тоже знаю таких пропагандистов. Даю наводку - каналы ньюс ван, зик, 112, наш... Арестуйте и их!
  • Sergey Yakovenko
    Можете мене заблокувати, але ви вже заїбали своєю їбучою толерантністю. "Іноземний пропагандист..." Із шкіри лізете щоб не скривдити московітів. Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 3027
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