Журналисты нашли любовницу Путина: Светлана Кривоногих - мультимиллионерша, у которой есть дочь, похожая на президента РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские журналисты обнаружили у Путина любовницу - мультимиллионера Светлану Кривоногих. Она является совладельцем банка "Россия" и имеет дочь, похожую на президента РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование "Проекта".

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Отмечается, что родившаяся в бедной семье Светлана Кривоногих в 90-х покинула питерскую коммуналку и стала собственницей самого элитного жилья, которое только может пожелать петербуржец, а сейчас, по подсчетам "Проекта", семье Кривоногих принадлежит жилой недвижимости в Петербурге, Москве и Сочи почти на 1,1 млрд рублей. "Двое соседей по Гороховой на вопрос об источниках неожиданного богатства Кривоногих вспомнили, что у Светланы в 90-х появился обеспеченный мужчина. Один из собеседников вспомнил, что это был "чиновник правительства Петербурга", другой - обидно и просто назвал его "папиком"", - говорится в материале.

Комплекс на 2-й Березовой аллее - один из самых элитных в Петербурге

В начале "нулевых" вчерашняя студентка входит в капитал сразу нескольких компаний, среди которых выделяется быстро растущий петербургский банк "Россия". По состоянию на начало 2019 года у Кривоногих было около 2,8%, или около 800 млн рублей, исходя из рыночной стоимости банка.

"Россия" - банк, взлетевший при президенте Путине и благодаря ему. Созданный ленинградскими партийными функционерами в конце перестройки, до 2000 года он работал исключительно на Северо-Западе и открыл офис в столице только после избрания Путина президентом. Затем банк стал набухать от активов, которые ему доставались от принадлежащего государству "Газпрома".

Светлана Кривоногих

Светлане Кривоногих также принадлежит любимый Путиным горнолыжный курорт "Игора" на севере Ленинградской области. У нее сейчас - 75% в компании "Озон", которая управляет "Игорой", владеет землей под ней и ее торговой маркой . У соратника Путина Юрия Ковальчука с супругой сейчас - лишь 25%, хотя именно принадлежащий ему банк был ключевым инвестором курорта, выручка которого в 2019 году превысила полмиллиарда рублей.

Курорт "Игора"

При поддержке "России" Кривоногих стала собственницей с долей в 75% еще одного объекта досуга - "Ленинград центра" прямо в Таврическом саду в Петербурге.

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"Проекту" причину взлета Кривоногих знающие люди объяснили таким образом: она была близка с президентом Путиным. Их знакомство началось еще в 90-х, до избрания Путина президентом и продолжилось в начале нулевых. Ближе к концу прошлого десятилетия эти отношения, по данным "Проекта", скорее всего, завершились. Двое знакомых Путина по 90-м на вопрос о Кривоногих отреагировали многозначительно - не отрицая, что знают, о ком идет речь, они категорически отказались разговаривать о ней: "Может быть, и слышал [о Кривоногих], но говорить не стану" и "На эту тему я говорить не буду".

Причина такой таинственности может состоять в том, что у Кривоногих есть дочь, родившаяся в 2003 году, в тот момент, когда Путин начинал подготовку к первым в своей карьере перевыборам. В копиях документов, с которыми ознакомился "Проект", отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество - Владимировна.

Уже несколько лет Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем. Судя по портретным снимкам, которые есть в распоряжении "Проекта", она феноменально похожа на президента России. К такому же выводу пришел профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда, Великобритания. Проведенный им компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих - 70,44%, при том, что сходство выше 75% означает, что на снимках - один и тот же человек. "Из этого можно сделать вывод о возможном родстве [между ними]", - говорится в заключении, выполненном профессором по заказу редакции.

Елизавета Кривоногих

"Проект" не публикует портрет несовершеннолетней дочери Кривоногих по этическим соображениям. После того как Светлана Кривоногих получила вопросы редакции, ее дочь удалила из своего аккаунта большинство снимков, на которых можно рассмотреть ее лицо.

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Кривоногих помогал и другой друг Путина - виолончелист, крестный его дочери Марии и миноритарный акционер банка "Россия" Сергей Ролдугин. Из "Панамского досье" известно: в 2011 году связанная с виолончелистом фирма с Британских Виргинских островов перевела управляющей компании "Игоры" два займа на сумму около 200 млн рублей под суперльготный процент 1% годовых. На тот момент владелец основной доли в "Игоре" был запрятан за анонимным кипрским офшором, но, скорее всего, он имел отношение к Кривоногих. Дело в том, что через этот же офшор Светлана стала собственником 37-метровой яхты Al’doga, которую как минимум один раз видели пришвартованной в яхт-клубе "Лагуна" Юрия Ковальчука на Ладожском озере. Сейчас стоимость такой яхты - около $5,4 млн.

Все имущество и бизнес-активы семьи Кривоногих, обнаруженные "Проектом", можно оценить в 7,7 млрд рублей или примерно $100 млн