Автокран протаранил стрелой маршрутку в Одессе, пострадали трое пассажиров. ФОТО
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Водитель автокрана врезался сзади в маршуртку, из которой выходили пассажиры. Стрела разбила заднее стекло и оторвала часть крыши.
ДТП произошло утром 25 ноября на ул. Среднефонтанской, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на одесское издание "Думская".
В результате аварии получили травмы двое людей. Их доставили в больницу. Еще одна пострадавшая женщина от госпитализации отказалась.
На месте ДТП работает следственная группа. В результате аварии на Среднефонтанской образовалась большая пробка.
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