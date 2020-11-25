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Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни. ФОТОрепортаж

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В здании Гороховского психоневрологического интерната обрушилась стена. Инцидент произошел в ночь на 25 ноября, к счастью обошлось без жертв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинскі новини".

Как отметила заместитель управляющего делами, руководитель отдела по управлению объектами совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов области и землями коммунальной собственности исполнительного аппарата Волынского областного совета Мирослава Якимчук, подрядчик выполнял работы по укреплению одной стены, однако ночью обрушилась другая.

Обвал произошел в той части, где размещены санузлы, к счастью обошлось без жертв.

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Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни 01
Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни 02
Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни 03
Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни 04
Фото читателя Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    За компанію з пацієнтами ********* стіна...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    - стой псих... куда бежишь?
    - так стена ж рухнула )))
    Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 355

    ...
  • Anatoliy A 006b9dda
    В Украине,благодаря мудрому,,нариду,, окончательно стерлись различия между ,,внутри психушки,, и действительностью на улице.
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