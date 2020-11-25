Вчерашний "шабаш" под посольством США посетила нардеп ОПЗЖ Славицкая - член группы ВР по преодолению конституционного кризиса, - Шабунин. ФОТО

Нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Антонина Славицкая, которая является членом группы парламента по выходу из конституционного кризиса, посетила вчера митинг против "внешнего управления" под посольством США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ее присутствие там подтверждается скрином с видео, который опубликовал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"Например, справа на фото - депутат от ОПЗЖ Антонина Славицкая. Я бы не писал об этом трешняке, если бы Славицкая не была членом рабочей группы Разумкова повыходу из конституционного кризиса. Человек, который в интересах страны агрессора устроил вчерашнюю клоунаду, решает конституционный кризис в Украине", - пишет Шабунин.

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"Мне трудно представить более очевидные доказательства: полной несостоятельности украинских политиков и СБУ (во главе с Бакановым), неприемлемости "наработок" группы в Раде", - добавляет глава ЦПК.

Шабунин также напоминает, что Славицкая - соавтор конституционного кризиса, потому что является одним и подписантов представлений в КСУ об отмене ответственности за ложь в декларациях.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.