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Автомобиль протаранил забор канцелярии Меркель в Берлине. ФОТОрепортаж

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Автомобиль протаранил забор канцелярии Меркель в Берлине. ФОТОрепортаж
Автомобиль черного цвета в среду утром врезался в ворота ведомства федерального канцлера в Берлине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает таблоид Mirror со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, на одной стороне машины белой краской было написано "Остановите политику глобализации", а на другой - "Вы - проклятые убийцы детей и стариков".

Автомобиль протаранил забор канцелярии Меркель в Берлине 01
Автомобиль протаранил забор канцелярии Меркель в Берлине 02

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На месте происшествия находились десятки полицейских и пожарная машина.

Пока неизвестны подробности о водителе.

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