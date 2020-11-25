56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили преступную деятельность мужчины и сообщили ему о подозрении в развращении несовершеннолетних.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что 56-летний мужчина, который зарегистрирован в городе Вишневое, развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле. В частности, 15-летнюю киевлянку, которую он привез на Обуховщину, и в салоне авто совершил в отношении нее развратные действия.

Кроме того, мужчина в течение нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других неустановленных молодых девушек на территории Киева и Обуховского района.

Так, по месту работы и в столичной квартире, которую он снимал совместно с сожительницей, работники полиции провели три санкционированных обыска, где обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты и документы, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Также изъят автомобиль его гражданской жены, в которой подозреваемый совершал развратные действия с несовершеннолетними девушками.

По факту развращения несовершеннолетних открыто уголовное производство по ч.1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении, ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Меру пресечения для него изберет суд.

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