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56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Правоохранители разоблачили преступную деятельность мужчины и сообщили ему о подозрении в развращении несовершеннолетних.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что 56-летний мужчина, который зарегистрирован в городе Вишневое, развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле. В частности, 15-летнюю киевлянку, которую он привез на Обуховщину, и в салоне авто совершил в отношении нее развратные действия.

Кроме того, мужчина в течение нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других неустановленных молодых девушек на территории Киева и Обуховского района.

Так, по месту работы и в столичной квартире, которую он снимал совместно с сожительницей, работники полиции провели три санкционированных обыска, где обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты и документы, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Также изъят автомобиль его гражданской жены, в которой подозреваемый совершал развратные действия с несовершеннолетними девушками.

По факту развращения несовершеннолетних открыто уголовное производство по ч.1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении, ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Меру пресечения для него изберет суд.

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56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция 01
56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция 02
56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция 03

Топ комментарии

  • Алексей Достоевский
    Та блин "девушки" в таком возрасте, что наверное просто подрабатывали
  • Андрій Васильович
    тоже мне новость. сейчас многие 15-летние кобылы на 20-25 выглядят. а за развращение 17-летней вообще ответственность не предусмотрена.
  • ALEX SUROVV
    Так сейчас ето новый бизнес проституток с мусорами. Малолетки соблазняют в клубах мужиков а потом заявляют что их совратили и вымогают деньги у мужиков. Прибыль делят пополам с мусорами.
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