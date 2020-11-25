Суд в Мариуполе вынесет приговор банде экс-полицейских: вымогали деньги от наркозависимых, сбывали психотропы. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Установлено, что 26-летний полицейский стал инициатором создания организованной группы с целью получения неправомерной выгоды от наркозависимых лиц. Правоохранители неоднократно незаконно проникали в объекты частной собственности лиц, применяли к ним насилие и слезоточивый газ, изымали найденные там наркотики.
За непривлечение таких лиц к уголовной ответственности правоохранители требовали и получали от них денежные средства, а присвоенные таким образом наркотики и психотропы сбывали местным жителям.
Следствием задокументировано несколько фактов присвоения правоохранителями амфетамина в особо крупном размере, а также незаконного хранения и сбыта боеприпасов (боевых патронов калибра 9 мм).