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На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

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Пограничники Черновицкого отряда предотвратили контрабанду партии сигарет на участке отдела "Селятин".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера поздно вечером один из нарядов обнаружил в приграничье место скопления табачных изделий. Рядом находился один человек, который пытался убежать от пограничного наряда. Предупредительные выстрелы убедили беглеца остановиться. Им оказался 17-летний житель райцентра Путила", - сказано в сообщении.

В тайнике контрабандистов пограничники обнаружили 20 ящиков, в которых находились 9950 пачек сигарет "Марбл".

На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба 01

Правонарушитель и сигареты были доставлены в пограничное подразделение. На подростка составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП. Дело передано в суд.

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Изъятые сигареты будут переданы сотрудникам Государственной фискальной службе в установленном порядке.

На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба 02
На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба 03
На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба 04
На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба 05
На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба 06
На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба 07
Фото: сайт Госпогранслужбы

Топ комментарии

  • Atman 9af553dd
    пацан на універ гроші видно збирав)))
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    дубинеску алесандру - мама любит дачию
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та шо вы пристали... только нашел он... погранцам сдать хотел... да сам допереть не мог...
    докажите, что сам ото пёр? просто мимо проходил ))) ночью))))
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