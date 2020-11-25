На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники Черновицкого отряда предотвратили контрабанду партии сигарет на участке отдела "Селятин".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера поздно вечером один из нарядов обнаружил в приграничье место скопления табачных изделий. Рядом находился один человек, который пытался убежать от пограничного наряда. Предупредительные выстрелы убедили беглеца остановиться. Им оказался 17-летний житель райцентра Путила", - сказано в сообщении.

В тайнике контрабандистов пограничники обнаружили 20 ящиков, в которых находились 9950 пачек сигарет "Марбл".

Правонарушитель и сигареты были доставлены в пограничное подразделение. На подростка составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП. Дело передано в суд.

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Изъятые сигареты будут переданы сотрудникам Государственной фискальной службе в установленном порядке.













Фото: сайт Госпогранслужбы