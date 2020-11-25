Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов. ФОТО

Правозащитница и журналистка Ирина Матвиенко рассказала о домашнем насилии и опубликовала фото после избиения.

Об этом Ирина рассказала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти фото сделаны 24 февраля 2020. На них я после избиения моим мужем Алексеем Бардадымом. Он бил меня кулаками в голову, чтобы не оставлять следов. Один удар попал в ухо", - написала женщина.

По словам Ирины, муж уже год продолжает совершать над ней и детьми "психологическое и финансовое насилие".

"Милиция молчит, друзья молчат, работодатели Алексея Бардадыма молчат. Просто хочу Вам сказать, пока молчите, где-то умирает еще одна женщина от насилия", - добавила журналистка.

Также на Цензор.НЕТ: Почти треть украинцев уверены, что женщина сама провоцирует насилие, - руководитель отдела ООН Стришенец

В комментариях она опубликовала фото документа, подтверждающего, что в полицию подано заявление об избиении, и вывод медицинской экспертизы.

Ирина Матвиенко и Алексей Бардадым до эпизода домашнего насилия