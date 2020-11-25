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Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов. ФОТО

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Правозащитница и журналистка Ирина Матвиенко рассказала о домашнем насилии и опубликовала фото после избиения.

Об этом Ирина рассказала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти фото сделаны 24 февраля 2020. На них я после избиения моим мужем Алексеем Бардадымом. Он бил меня кулаками в голову, чтобы не оставлять следов. Один удар попал в ухо", - написала женщина.

Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов 01Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов 02Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов 03

По словам Ирины, муж уже год продолжает совершать над ней и детьми "психологическое и финансовое насилие".

"Милиция молчит, друзья молчат, работодатели Алексея Бардадыма молчат. Просто хочу Вам сказать, пока молчите, где-то умирает еще одна женщина от насилия", - добавила журналистка.

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В комментариях она опубликовала фото документа, подтверждающего, что в полицию подано заявление об избиении, и вывод медицинской экспертизы.

Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов 04Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов 05

Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов 06

Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов 07

Ирина Матвиенко и Алексей Бардадым до эпизода домашнего насилия

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Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Ну то хай розлучається. Навіщо нам їхні брудні труси?
  • Владимир Николенко 123e1460
    тільки відверте слабкодухе гівно може підняти руку на слабшого (жінку,дитину) якщо хочеш показати який ти крутий обери собі гідного суперника.
  • Порохобандерівець
    Зрозумів. Журналістка з 1+1 Коломойського- Медведчука.
    Не співчуваю.
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