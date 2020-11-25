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Командир подразделения Нацгвардии передавал стратегическую информацию спецслужбам РФ, - военная контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Во время спецоперации Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии на передаче спецслужбам РФ сведений сферы обороны нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, украинский военнослужащий в 2019 году был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ. По заданию кураторов, агент собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов.

В ходе проведения неотложных следственных действий по месту службы и жительства фигуранта получены доказательства его противоправной деятельности.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Командир подразделения Нацгвардии передавал стратегическую информацию спецслужбам РФ, - военная контрразведка СБУ 01
Командир подразделения Нацгвардии передавал стратегическую информацию спецслужбам РФ, - военная контрразведка СБУ 02
Командир подразделения Нацгвардии передавал стратегическую информацию спецслужбам РФ, - военная контрразведка СБУ 03
Командир подразделения Нацгвардии передавал стратегическую информацию спецслужбам РФ, - военная контрразведка СБУ 04
Командир подразделения Нацгвардии передавал стратегическую информацию спецслужбам РФ, - военная контрразведка СБУ 05

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    И не удивительно
    Бывший сотрудник МВД Украины из Крыма Николай Федорян во время задержания на КПВВ «Каланчак» на административной границе между Крымом и Херсонской областью просил о помощи главу Национальной гвардии Украины Николая Балана.

    Николай Балан с 2010 по 2014 годы был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. 18 апреля 2014 года указом президента Украины был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины. С начала мая 2019 года исполнял обязанности командующего Нацгвардии.
    ВОТ ОБЪЯСНИТЕ , почему именно из Крыма , да ещё из команды Янека , назначали на руководящие должности в Украине в войну?

    Или Семочко к примеру ?

    Потом ещё удивляются быстрому реваншу
  • Garry Grant
    Кругом предательство да измена. И некому чистить эти конюшни,набитые ватным гавном. Клерка для галочки поймают,а кацапские прихвостни дружно смеются на мертвечуковских каналах.
  • Igor Lemke dd5e2437
    Розмтріляти нах щура !
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