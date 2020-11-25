Бывший зэк с подельниками собирались похитить харьковского "цыганского барона". ФОТО

Злоумышленники собирались выкрасть лидера ромской общины из Харькова и требовать у его родственников 100 тыс. долларов. Их опередили силовики: они инсценировали похищение и задержали заговорщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранее судимый 22-летний житель г. Бровары Киевской области, действуя по предварительному сговору с другими лицами, спланировал похищение и незаконное лишение свободы жителя Харькова, который является лидером ромской общины. Для реализации плана фигуранты привлекли еще одного человека, который должен был похитить и удерживать указанное лицо", - сказано в сообщении.

24 ноября силовики инсценировали похищение. Они засняли видео, на котором лидер ромской общины просит передать "похитителям" 100 тыс. долларов. Видео отправили заказчикам похищения, а те переслали его сыну лидера ромской общины и добавили, что если он не заплатит - отца убьют или искалечат.

Также на Цензор.НЕТ: Взяли в "заложники" и требовали $10 тыс.: в Киеве трех полицейских подозревают в похищении человека. ФОТОрепортаж

"В тот же день двое заказчиков похищения задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины на территории г. Киев. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.





