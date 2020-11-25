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Бывший зэк с подельниками собирались похитить харьковского "цыганского барона". ФОТО

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Злоумышленники собирались выкрасть лидера ромской общины из Харькова и требовать у его родственников 100 тыс. долларов. Их опередили силовики: они инсценировали похищение и задержали заговорщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранее судимый 22-летний житель г. Бровары Киевской области, действуя по предварительному сговору с другими лицами, спланировал похищение и незаконное лишение свободы жителя Харькова, который является лидером ромской общины. Для реализации плана фигуранты привлекли еще одного человека, который должен был похитить и удерживать указанное лицо", - сказано в сообщении.

24 ноября силовики инсценировали похищение. Они засняли видео, на котором лидер ромской общины просит передать "похитителям" 100 тыс. долларов. Видео отправили заказчикам похищения, а те переслали его сыну лидера ромской общины и добавили, что если он не заплатит - отца убьют или искалечат.

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"В тот же день двое заказчиков похищения задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины на территории г. Киев. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.

Бывший зэк с подельниками собирались похитить харьковского цыганского барона 01
Бывший зэк с подельниками собирались похитить харьковского цыганского барона 02
Бывший зэк с подельниками собирались похитить харьковского цыганского барона 03

Топ комментарии

  • баламут
    Ромы крутые пока за них не берутся серьезно. Когда им болгары в Измаиле люлей выписали и Правый сектор в Киеве, так пошли жалобы в Европейский суд по правам человека.
  • Zet Zet
    Их сдал тот, кого привлекли к участию, это уже понятно с текста. Никаких там заслуг у силовиков нет
  • Ef Df
    cиловики не привлекли, а спровоцировали
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