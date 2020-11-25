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Руководителя подразделения "Укрзализныци" повязали на взятке в 100 тыс. грн. ФОТОрепортаж

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Мужчина требовал с бизнесменов взятки за подключение их электроустановок к сетям "УЗ". Теперь его могут посадить на 10 лет.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчину задержали во время получения от одного из бизнесменов взятки в размере 100 тыс. грн.

"Сейчас проверяется информация о получении злоумышленниками взяток от десятков субъектов хозяйствования, подключенных к электросетям через это подразделение "Укрзализныци"", - сказано в сообщении.

Руководителя подразделения "УЗ" задержали и собираются сообщить ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Руководителя подразделения Укрзализныци повязали на взятке в 100 тыс. грн 01
Руководителя подразделения Укрзализныци повязали на взятке в 100 тыс. грн 02
Руководителя подразделения Укрзализныци повязали на взятке в 100 тыс. грн 03
Руководителя подразделения Укрзализныци повязали на взятке в 100 тыс. грн 04
Руководителя подразделения Укрзализныци повязали на взятке в 100 тыс. грн 05
Руководителя подразделения Укрзализныци повязали на взятке в 100 тыс. грн 06

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Топ комментарии

  • Harib Da
    Волки пазорные совсем нюх потеряли. Повязали приличного штемпа.
  • Igor L
    "Повязалі" це феня, блатний жаргон. Редакторам новин на Цензорі потрібно змінити роботу!
  • Alex polyenov ef3815cc
    Повязали, одели браслеты и кинули на кичу ) Ну и заголовки...
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